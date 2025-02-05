【舞】 2月5日13時 実装 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」における新キャラクター「舞」のフレーム表を本日2月5日に公開した。 SNKからのコラボキャラクターとなる「舞（不知火 舞）」のフレーム表が公開された。フレー