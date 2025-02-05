強い冬型の気圧配置の影響で、全国的に西よりの風が強まっています。5日(水)午後3時前に、鳥取県大山町塩津で32.9メートルが観測されました。大雪だけでなく、北陸や北日本を中心に暴風や高波にも警戒が必要です。ホワイトアウトなど猛吹雪の恐れもありますので、不要不急の外出は控えてください。北陸や北日本を中心に暴風、猛吹雪、高波にも警戒を強い冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に風が吹き荒れています。山形県酒田