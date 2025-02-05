米株価指数先物時間外取引ナスダック0.6%安 東京時間13:17現在 ダウ平均先物MAR 25月限44590.00（-107.00-0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限6035.25（-27.75-0.46%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限21546.00（-124.25-0.60%）