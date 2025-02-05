住友倉庫 [東証Ｐ] が2月5日後場(13:20)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.2％増の142億円となり、通期計画の168億円に対する進捗率は84.6％に達し、5年平均の79.5％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.0％減の25.9億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12