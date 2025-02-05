大阪市生野区で2018年、聴覚支援学校に通う井出安優香（あゆか）さん（当時11）が重機にはねられ死亡した事故で、将来得られたはずの逸失利益について「健常者と同額」と認めた大阪高裁判決が確定した。期限の4日までに被告の運転手側が上告しなかった。障害児の逸失利益を減額しない司法判断は初とみられる。【写真】井出安優香さん弁護団は5日、声明を出した。高裁判決は、障害があれば逸失利益を減額するという実務の原則を