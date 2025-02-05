ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。4日にフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演したタレント神田うの（49）の行動を絶賛した。神田は同番組に出演した際、中居正広氏の女性トラブルをめぐる一連の騒動で辞任した同局の港浩一前社長（72）について「港っち」と親しげに呼ぶなどして、スタジオを凍り付かせていた。堀江氏はたったひと言「こういうの最高！」と絶賛し