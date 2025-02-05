ダイセル [東証Ｐ] が2月5日後場(13:20)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.0％減の447億円に減り、通期計画の600億円に対する進捗率は74.7％にとどまったものの、5年平均の71.4％を上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24.8％減の152億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績