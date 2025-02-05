日本郵船が後場一段高となった。５日正午、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を上方修正し、ポジティブ視されたようだ。今期の売上高予想をこれまでの見通しから４００億円増額して２兆５８００億円（前期比８．１％増）、経常利益予想を７００億円増額して４８００億円（同８３．７％増）に引き上げた。また、期末配当予想を５０円増額して１８０円とした。年間配当