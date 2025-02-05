富士電機に強気評価が出ている。岩井コスモ証券は４日、同社株の投資判断「Ａ」と目標株価１万円を継続した。第３四半期累計（４～１２月）の連結業績は売上高が前年同期比４．１％増の７９１０億６４００万円、営業利益は同１８．７％増の６８４億３１００万円となった。エネルギー・インダストリー・食品流通の伸長や円安により増収となり、値上げや機種構成差、コストダウンなどが増益に寄与した。２５年３