人気K-POPアイドルが「キムチ」を「泡菜（パオツァイ）」と表記し、韓国で議論を呼んでいる。【写真】韓国で“失敗”した元アイドル、日本で「水商売」K-POPボーイズグループ「TWS（トゥアス）」の中国出身メンバー、ハンジンが最近、ファンとのコミュニケーションアプリでキムチを「泡菜」と表記した。日本の大手牛丼チェーンの中国語メニューでもキムチが「泡菜」と表記された例があるが、韓国はキムチと「泡菜」はまったく異な