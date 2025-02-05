韓国の1月の消費者物価上昇率が再び2％台に上昇した。【注目】1人当たりのGDP、韓国が日本を上回り差を広げる2月5日、統計庁が発表した「消費者物価動向」によると、1月の消費者物価指数（2020年＝100）は115.71で、前年同月比2.2％上昇した。この上昇率は昨年7月（2.6％）以来、6カ月ぶりの高水準だ。2024年中旬まで2〜3％台を推移していた消費者物価上昇率は、9月に1.6％に落ち込み、10月には1.3％まで低下した。しかし、11月に1