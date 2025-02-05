トヨタ自動車 [東証Ｐ] が2月5日後場(13:25)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比3.9％増の4兆1003億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の3兆5700億円→4兆5200億円(前期は4兆9449億円)に26.6％上方修正し、減益率が27.8％減→8.6％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連