【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■2月16日には、FUJIBASE公式アカウントよりTikTok LIVEを配信予定！ 東京出身、作詞・作曲・編曲・歌唱・トラックメイク・ドラム演奏までをこなす、2024年に始動した21歳のソロプロジェクトアーティスト・FUJIBASE（読み：フジベース）が、初となる正式音源作品「smoke and mirrors」を2月5日に配信リリースした。 「smoke and mirrors」はピアノの旋律が優しく美し