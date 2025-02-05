■Snow Manラウールの手足の長さが際立つダンス動画 【動画】キレッキレの動きでBTSジョングクのソロ曲を完コピするSnow Manラウール【画像】韓国を満喫するラウール Snow Manのラウールが、BTSのメンバーJUNG KOOK（ジョングク）のソロ曲「Standing Next to You」に合わせて踊る動画を自身のTikTokで公開した。 ラウールは、2024年12月20日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』