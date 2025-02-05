「餃子の王将」が値上げへ。王将フードサービスは５日、原材料費や物流費、光熱費等の高騰を要因として、今月１４日から価格改定すると発表しました。同社によりますと、原材料全般が上昇していて、特にコメの価格が前年の１．５倍以上に跳ね上がっているのが、大きな要因となり、昨年末から検討をはじめたということです。値上げするのは２６品目で、平均１４．４％上がります。最も上がるのは五目そば、チャンポン、キムチ