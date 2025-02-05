今シーズン最強・最長の大寒波の影響で、北陸の日本海側を中心に、災害級の大雪になっている。5日は北陸を中心に短い時間で積雪が急増する恐れがあり、交通障害に警戒が必要だ。トラックの立ち往生があった、富山と石川の県境に位置する国道304号では、5日午前11時半現在、通行止めは解除されているが、道路は雪が押し固められ、今も路面は滑りやすく危険な状態となっている。また、風が吹くと視界が真っ白になるという状況も何度