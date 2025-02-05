積雪の影響で、九州自動車道の八代IC（熊本）とえびのIC（熊本）間が上下線ともに通行止めとなっています。※2月5日午後1時時点 NEXCO西日本によりますと、今後も降雪が予想されていることから、通行止め解除の目処はたっていないということです。