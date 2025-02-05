トヨタ自動車が5日発表した2024年4〜12月期決算（国際会計基準）は、認証不正問題への対応などが響き、本業のもうけを示す営業利益は前年同期比13.2%減の3兆6794億円だった。一方、売上高は4.9%増の35兆6735億円、最終的なもうけを示す純利益が3.9%増の4兆1003億円となり、この期間としては、ともに過去最高だった。【写真】日本では「ありがとう」が聞こえない交代のトヨタ社長、積年の思い北米や欧州などでハイブリッド車