[ベイルート ４日 ロイター] - シリアのアハマド・シャラア（通称ジャウラニ）暫定大統領はエコノミスト誌とのインタビューで、米国との早期の関係回復を目指していると述べた上で、トランプ政権とはまだコンタクトを取っていないと明らかにした。インタビュー内容が３日遅くに公表された。同暫定大統領は、米軍がシリア政府の承認なしに駐留していると指摘し、駐留は国家と合意されるべきだと語った。シリアに引き続き課せら