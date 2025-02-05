タイ政府は5日、ミャンマーにある中国系犯罪組織に外国人が監禁されている問題を受け、拠点があるとされる地域への電力の供給を停止しました。地元メディアによりますと、タイ政府は5日朝、ミャンマー国境付近の中国系犯罪組織の拠点があるとみられる地域に対し、電力やインターネットの通信サービス、燃料の供給を停止しました。対象の地域では外国人が犯罪組織に監禁され、特殊詐欺などに加担させられているとみられていて、タイ