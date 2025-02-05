Suicaのペンギンの推し活ポーチがかわいい。ぬい活界隈に朗報です。2月7日（金）からJR東日本商事が運営する『TRAINIART』の店舗やオンラインサイトで「Suicaのペンギン 推し活ポーチ」が販売開始！推し(＝イチオシ)のSuicaのペンギンぬいぐるみとのお出かけをサポートしたいという想いから作られた、Suicaのペンギンデザインのポーチ。バッグにつけていつでもどこでもいっしょにお出かけ！ポーチについたカーテンは開け閉め可能で