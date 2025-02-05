即席麺市場が堅調に推移している。日本即席食品工業協会がまとめた2024年（1〜12月）の総需要（袋麺・カップ麺の合計）は0.9％増、2年ぶりに前年を上回った。もともとコスパが強みの加工食品だが、物価上昇による節約志向の高まりで存在感がアップ。特に袋麺が3.1％増と伸びが大きく、取材では「消費者の価格感度が高まる中、1食当たりの割安感が支持されている」（上位メーカー）との見方が多く聞かれた。過去10年で最大数量24年