2025年5月3日、4日、5日、6日に開催されるロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2025』内にて、オーディション『VIVA LA CHANCE ～U-22 SAITAMA Music Audition～』が開催される。 （関連：香取慎吾、アリーナフェスに初挑戦！若手アーティストとの対面、思わず痺れた中森明菜の言葉……新作アルバムの裏側も） 本企画は、the telephonesの石毛輝と『VIVA LA ROCK』、埼玉の音楽愛に溢れた有