イングランド３部のバーミンガムは現地２月４日、横山歩夢がベルギー１部のヘンクにレンタル移籍することを発表した。21歳のアタッカーは昨年８月にサガン鳥栖からバーミンガムへ完全移籍。公式戦通算19試合で４ゴール・２アシストをマークした。今季はリーグ戦10試合に出場したものの、すべて途中出場で、直近の２試合はメンバー外となっていた。バーミンガムの地元メディア『Birmingham Mail』は、横山をレンタルさせた理