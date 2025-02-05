マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（51）が5日、都内で行われた『“キャプテンイチロー”率いる「Team CW-X」新メンバー・企画＆「CW-X」新商品発表会』に出席した。日本人初のアメリカ野球殿堂入りを果たして以来、初めての公の場となった。【写真を見る】イチローが6人！「リアルすぎ」“新そっくり人形”に突っ込み、米野球殿堂入り後初めてのイベント登場メジャー挑戦の年から愛用しているコンディシ