[パナマ市 ４日 ロイター] - パナマのアブレゴ治安相は４日、ヘグセス米国防長官が４月にパナマを訪問するとＸへの投稿で明らかにした。治安相は、ヘグセス氏と同日に電話で話したことを確認し、４月にヘグセス氏がパナマを訪問した際に「重要な合意」に達することを望んでいると投稿した。米国防総省からのコメントは得られていない。トランプ米大統領は、中国がパナマ運河周辺に影響力を持ち、支配していると考えている。パ