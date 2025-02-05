将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７４期王将戦七番勝負第３局が５日、東京・立川市の「オーベルジュときと」で始まり、午後０時３０分に昼食休憩に入った。藤井は「手打ちそば」を注文。鉄火丼、香の物も添えられている。飲み物は「煎茶」だった。一方の永瀬は疲労回復効果のある「うな丼」。お吸い物、香の物なども添えられている。飲み物は「ハーブティー」を注文した。