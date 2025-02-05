資料瀬戸大橋（与島から） 瀬戸大橋の列車騒音の状況について、香川県と坂出市は1988年度から毎年、坂出市の与島で調査を行っています。2024年の調査の結果、本四高速が設定する環境保全努力目標を達成したと発表しました。 調査は与島の2地点（橋から約50mと約80mの地点）で、2024年12月10日正午～11日正午に行いました。上り・下り列車合わせて139本の列車の騒音の大きさを測定し、連続して通過する20本の上位10