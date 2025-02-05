タレントの柳原可奈子（39）が4日、自身のインスタグラムを更新。「2/3誕生日を迎えました」と報告し、夫婦水入らずで出かけた食事会での“乾杯ショット”を公開した。【写真】「ご夫婦仲良し」「いい笑顔」柳原可奈子＆夫の乾杯ショット※8枚目「パパと久しぶりにふたりで乾杯（ジータノンナ娘たちとお留守番ありがとう!!）」と両親の協力に感謝。アップした複数枚の写真では、はじけるような笑顔を見せており、充実した夫