◇NBAレイカーズークリッパーズ（2025年2月4日インテュイット・ドーム）NBAレイカーズは、4日（日本時間5日）に敵地でクリッパーズと対戦。マーベリックスから新加入したルカ・ドンチッチ（25）がベンチに姿を見せた。敵地6連戦の最終戦LA対決に臨んだレイカーズ。そしてチームの大黒柱だったアンソニー・デイビスをトレードで放出後、最初の試合となった。試合前には大型トレードでレイカーズに新加入したドンチッチ