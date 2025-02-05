面識のない母子の車を急停車させ、拡声機で脅したとして、警視庁公安部は、政治結社「日本憲誠会」の自称会長で職業不詳の三浦一希容疑者（35）を脅迫容疑で逮捕し、4日発表した。容疑を認めているという。【写真】軽自動車に迫る大型トラック「殺される」通勤中、あおり運転の恐怖公安部によると、三浦容疑者は昨年8月24日午後5時半ごろ、東京都世田谷区瀬田5丁目の路上で、隣の車線を走っていた30代女性が運転する乗用車の