マンチェスター・ユナイテッドからアストン・ビラへのレンタル移籍が発表されたイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードについて、これが最後のチャンスとの見方もあるようだ。イギリス『デイリー・メール』が伝えている。ユナイテッドのアカデミー育ちであり、2015-16シーズンにファーストチームデビューを飾って以降はチームの顔と言っても良い存在にまで成長したラッシュフォード。しかし、近年はパフォーマンス低下や素