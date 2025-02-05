売れ行きが低迷している大阪・関西万博（４〜１０月）の入場券を巡り、大阪府の吉村洋文知事と関西経済連合会の松本正義会長らが５日、首相官邸で石破首相と会談し、会場で購入できる「当日券」の検討などを求める「緊急要望」を提出した。石破首相は当日券の導入に前向きな考えを示した。万博の入場券は主にネットで購入する電子チケットで、公式サイトでＩＤを取得した上で、来場日時やパビリオンを予約する必要がある。日本