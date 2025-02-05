松山空港に緊急着陸した米軍機2機＝5日午後1時17分5日午後0時5分ごろ、松山市の松山空港に、米軍機2機が緊急着陸した。国土交通省松山空港事務所によると、けが人はいない。「燃料が枯渇した」と米軍機から連絡があった。緊急着陸による滑走路閉鎖はしていない。中国四国防衛局が米軍機の所属などを確認している。松山空港＝2022年11月