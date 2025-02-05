Takahiko Wada［東京５日ロイター］ - 日銀の正木一博企画局長は５日、衆院予算委員会で、基調的な物価上昇率が２％に向けて高まっていくとの見通しが実現すれば「それに応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく方針だ」と述べた。北神圭朗委員（有志）の質問に答えた。正木局長は物価高について「かなりの部分は為替円安の影響も受けた輸入物価の上昇などのコストプッシュ要因で、既往の輸入物価上