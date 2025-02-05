Kentaro Okasaka［東京５日ロイター］ - 旭化成は５日、２０２５年３月期の連結営業利益予想を１９５０億円から２０００億円（前年比４２．１％増）へ上方修正した。電子部品・材料などを扱うデジタルソリューション事業や医薬事業などの利益成長が寄与し、全セグメントでの増益を見込む。為替市場での円安も利益をかさ上げする。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１２人のコンセンサス予想の平均は２００６億円。２４年４ー１２月