日々の人間関係の中で、ときには周囲の問題言動や態度にストレスを感じることがあります。今回は、周りからのストレスにどのように向き合い、解消していくかのアプローチを紹介します。【否定的な意見に振り回されない】身近な人々からの批判や否定的な意見は、気分を沈める原因となります。そのような状況の中でも自信を持ち、自分の価値観を堅持することが大切です。自分の意見や感情をはっきりと相手に伝え、自己主張の重要性を