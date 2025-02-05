[マニラ ５日 ロイター] - フィリピン統計局が５日発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比２．９％上昇し、伸び率は２０２４年１２月と変わらなかった。食品・飲料価格や住居費、光熱費が上昇した。市場予想は２．７％上昇だった。変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコアインフレ率は２．６％で、１２月の２．８％から鈍化した。食品価格が４％上がり、上昇分のほぼ半分を占めた。野菜がけん引したものの、米は２