ウェブブラウザ「Firefox 135」の正式版が公開されました。これにより、クレジットカードの自動入力機能やAIチャットボットへのアクセス機能などが段階的に展開されています。Firefox 135.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/135.0/releasenotes/◆自動翻訳Firefox翻訳が、これまで以上に多くの言語をサポートしたことで、簡体字中国語、日本語、韓国語のページを翻訳できるように