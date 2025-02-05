JR東海道線は5日午前10時50分頃に、清洲～稲沢の間で人が列車に接触したため、名古屋～尾張一宮の上下線で運転を見合わせています。 【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 人身事故のため 名古屋～尾張一宮 上下線で運転見合わせ（5日午前11時10分現在） JR東海によりますと、運転再開の見込み時間は午後0時30分頃ということです。