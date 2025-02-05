ネクスコ中日本と警察によりますと、5日午前10時前、東海北陸道の岐阜県と富山県の県境にある飛越大橋付近で、普通貨物車による単独スリップ事故がありました。 【写真を見る】【大雪情報】東海北陸道でスリップ事故福光IC～飛騨清見ICの上下線で通行止め けが人はいませんでした。雪によるスリップとみられます。 この事故で、福光インターチェンジと飛騨清見インターチェンジの上下線で通行止めが発生し