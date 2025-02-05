チェルシーは4日、サンテチェンヌからU-20フランス代表MFマティス・アムグー(19)を完全移籍で獲得した。契約期間は2033年6月30日までとなる。チェルシーとの契約にサインしたアムグーは、公式サイトで以下のように喜びを語った。｢とても嬉しい。チェルシーのようなビッグクラブと契約できて光栄だ。このクラブは若い選手をとても大切にしてくれるし、僕らを成長させるためのプロセスも整っている｣2021年7月にサンテチェンヌの下部