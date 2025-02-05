1月末にDFA（出場選手登録の前提となる40人枠から外す措置）となっていた元広島でドジャースのライアン・ブレージャー投手（37）が、トレードでカブスに移籍すると複数の米メディアが4日（日本時間5日）に報じた。ブレージャーは昨季ドジャースで29試合に登板し、1勝0敗、防御率3.54。ヤンキースとのワールドシリーズでも2試合に登板するなど世界一に貢献していた。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は自身のX