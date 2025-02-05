アヤックスは4日、レアル・バジャドリーからブラジル人DFルーカス・ローザ(24)を完全移籍で、ブラガからブラジル人GKマテウス・マガリャンエスをレンタル移籍で獲得すると発表した。ローザの契約は2029年夏まで。マテウスのレンタル期間は今シーズン終了までとなり、買い取りオプションも付随している。イタリア系ブラジル人のローザは、母国クラブであるパルメイラスの下部組織に所属していたが、2018年にユベントスのアカデミー