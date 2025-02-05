「世界らん展２０２５―花と緑の祭典―」（読売新聞社、ＮＨＫなど主催）が５日、東京都文京区の「東京ドームシティプリズムホール」で開幕した。会期は１２日まで。３５回目を迎えた今回は約１００万輪のランを展示。北海道・礼文島だけに分布する「レブンアツモリソウ」や、作品審査で最高賞の日本大賞に輝いたパフィオペディラム属ワーディー「オオスミ」などが見所となっている。開会式には、高円宮家の長女承子（つ