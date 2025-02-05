【ソウル聯合ニュース】韓国の禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長は５〜９日の日程で中国を訪問する。中国共産党序列３位の趙楽際・全国人民代表大会（全人代）常務委員長らと会談し、両国の経済協力強化や中国にある韓国独立運動の史跡の保存・管理などについて議論する。国会議長秘書室が発表した。議長室は尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の「非常戒厳」宣言後に起きた混乱を巡り、「国会による民主主義回復の努力を説明するな