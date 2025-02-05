【SVリーグ】大阪ブルテオン 3−0 広島サンダーズ（2月1日・男子第14節）【映像】“規格外”新人が豪快サーブで“珍”リアクション大注目の規格外の新加入選手が、ファンやチームメイトの度肝を抜く強烈なジャンプサーブで鮮烈デビュー。アリーナ騒然となる中、手荒い祝福を受けた際に見せた“おどけた”珍リアクションが話題を呼んでいる。2月1日に行われた大同生命SVリーグの男子第14節で、大阪ブルテオンは広島サンダーズと