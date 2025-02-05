国内外の競技会や大会で優れた成績を残した選手やチームを表彰する第8回パラスポーツ賞の表彰式が1月16日、都内のホテルで開催され、パリ2024パラリンピックで金メダルを獲得した車いすラグビー日本代表チームに、大賞と奨励金200万円が贈られた。2016年のリオ大会、2021年の東京大会で2大会連続銅メダルだったチームが、悲願の初優勝を遂げた裏側には何があったのか。主将の池透暢（いけ ゆきのぶ