トラブルについて何の説明もなく、突然の引退表明――。後味の悪さだけを残した中居正広氏（52）だが、彼はいかにして国民的スターに上り詰めたのか。デビュー前夜のエピソードを紹介する。＊＊＊【実際の写真15枚】中居氏の問題で窮地に…“フジのドン”日枝久の「大豪邸」神奈川県の南、いわゆる“湘南”エリアにあたる藤沢市。中居氏は、この街で3人兄弟の末っ子として生まれ育った。近隣住民によれば、「お父さんは