北海道警本部北海道利尻島の利尻山（1721メートル）で昨年3月、バックカントリーツアーでスノーボードなどをしていた男女7人が雪崩に巻き込まれ、帯広市の女性＝当時（44）＝が死亡、2人がけがをした事故で、安全管理を怠ったとして、北海道警が業務上過失致死傷容疑で、30代の男性ガイドと主催会社の50代男性社長を書類送検したことが5日、捜査関係者への取材で分かった。バックカントリーはスキー場の管理区域外にある天然の